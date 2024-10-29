Блогерша раскрыла опасное последствие ношения шорт во время полета на самолете

Блогерша, которая учится на стюардессу, раскрыла опасное последствие ношения шорт во время полета на самолете. Этой информацией она поделилась в TikTok, на что обратило внимание издание The Mirror.

Автор публикации объяснила, что во время аварийной посадки пассажиры пользуются надувным трапом. При высокой скорости спуска из-за скольжения кожа может получить ожог. «Вы буквально обжигаете всю ногу, если на вас не надеты длинные штаны», — заметила она.

Ранее стюардесса дала советы пассажирам самолетов, в том числе рекомендовав им никогда не надевать на борт шорты. По словам бортпроводницы по имени Шер, для отказа от шорт в полете есть множество причин, в том числе низкая температура воздуха.