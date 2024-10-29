Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:13, 29 октября 2024Мир

«Хезболла» избрала нового генсекретаря движения

«Хезболла» избрала Наима Касема новым генсекретарем движения

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Ливанское шиитское движение «Хезболла» избрало Наима Касема новым генеральным секретарем организации. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого Касем занимал должность первого заместителя генсека. «Законодательный совет "Хезболла" избрал шейха Наима Касема новым генеральным секретарем движения, который продолжит с божьей помощью нести наше знамя», — заявили в организации.

Ранее стало известно, что «Хезболла» согласится выполнить положение резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) 1701, предполагающей прекращение огня между Израилем и Ливаном, в случае включения Бейрута в мирные инициативы по сектору Газа.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотники атаковали университет спецназа имени Путина в Чечне. Что Кадыров рассказал о последствиях удара?

      Леди Гага показала лицо без макияжа

      В США заявили о больших потерях бронетехники ВСУ

      Верховный суд раскрыл размер налога для физлиц-займодателей

      На Украине признали высокие темпы продвижения российских подразделений

      Зеленский поговорил с президентом Южной Кореи о солдатах КНДР

      Врач назвала самый распространенный возраст обнаружения смертельно опасных заболеваний

      Белоусов отреагировал на переход трех населенных пунктов в ДНР под контроль России

      В повышении ставки увидели риски для обрабатывающей промышленности

      Дуда отказался передать Украине запрашиваемые истребители

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше