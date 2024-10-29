«Хезболла» избрала нового генсекретаря движения

«Хезболла» избрала Наима Касема новым генсекретарем движения

Ливанское шиитское движение «Хезболла» избрало Наима Касема новым генеральным секретарем организации. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого Касем занимал должность первого заместителя генсека. «Законодательный совет "Хезболла" избрал шейха Наима Касема новым генеральным секретарем движения, который продолжит с божьей помощью нести наше знамя», — заявили в организации.

Ранее стало известно, что «Хезболла» согласится выполнить положение резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) 1701, предполагающей прекращение огня между Израилем и Ливаном, в случае включения Бейрута в мирные инициативы по сектору Газа.