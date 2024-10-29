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00:01, 30 октября 2024Мир

МИД Польши предупредил об угрозе конституционного кризиса в Грузии

Глава МИД Польши Сикорский: Грузии грозит конституционный кризис
СюжетПротесты в США

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузии грозит конституционный кризис. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF FM.

По словам Сикорского, президент Грузии Саломе Зурабишвили отказывается признавать законность выборов парламента, а именно она должна созвать его первую сессию.

28 октября оппозиция Грузии провела митинг против результатов выборов в парламент. Саломе Зурабишвили выступила на нем с заявлением о краже голосов со стороны правящей партии «Грузинская мечта».

До этого президент Грузии заявила, что США и Европейский союз должны поддержать протесты после парламентских выборов в Грузии. Она также призвала западных политиков не возобновлять контакты с правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

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      Юлия Мискевич
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