Минобороны рассказало о спасшем из горящего авто сослуживцев российском командире

Минобороны: командир отделения БПЛА Курило спас из горящего авто сослуживцев

Командир отделения беспилотников штурмового подразделения морской пехоты Павел Курило спас раненых сослуживцев из горящего автомобиля. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Автомобиль УАЗ, в котором находились трое российских военных, был поврежден в результате удара FVP-дроном ВСУ. Несмотря на то, что существовала угроза повторного удара, Курило помог раненым сослуживцам и вытащил их из горящего автомобиля. Командир также оказал товарищам первую помощь.

Курило, помимо этого, обнаружил замаскированный взводный опорный пункт ВСУ, где была оборудована позиция минометного расчета. Военнослужащий передал на командный пункт информацию о местонахождении объекта и корректировал огонь артиллерии.

Ранее стало известно, что младший сержант Владислав Куданов в одиночку оборонял стратегически важное здание в течение двух недель в зоне специальной военной операции (СВО). Благодаря его действиям подразделения российских военных смогли зайти в населенный пункт и отбить несколько улиц.