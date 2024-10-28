Российский военный две недели в одиночку оборонял стратегически важное здание на СВО

МО: сержант Куданов в одиночку оборонял стратегически важное здание 14 дней

Младший сержант Владислав Куданов в одиночку оборонял стратегически важное здание в течение двух недель в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Младший сержант вместе с сослуживцами смог установить контроль над несколькими зданиями после приказа командования. Успехов на поле боя удалось достичь, несмотря на огонь украинской артиллерии.

«ВСУ не оставляли попыток вернуть ранее утраченные позиции и перешли в контрнаступление. Несмотря на полученное ранение, младший сержант Владислав Куданов оборонял одно из стратегически важных зданий», — говорится в сообщении.

Куданов 14 дней ждал прихода основных сил. Благодаря его действиям подразделения российских военных смогли зайти в населенный пункт и отбить несколько улиц.

Ранее военнослужащий из Кировской области, который отправился в зону СВО, в одиночку развернул полевой госпиталь, под его руководством также удалось спасти 80 сослуживцев. Проявивший героизм мужчина командует санитарной группой.