Посол сообщил о приостановке обвала торговли Дании с Россией

Посол Барбин: обвальное сокращение объемов торговли Дании с РФ приостановлено

Посол России в Дании Владимир Барбин сообщил о приостановке обвального сокращения объемов двусторонней торговли между странами. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По его словам, результаты за текущий год будут примерно такими же, как в прошлом году. «По итогам 2023 года датский экспорт по сравнению с 2021 годом уменьшился в 4,8 раза, до 300 миллионов долларов США, а датский импорт — в 5,2 раза, до 400 миллионов долларов США», — отметил дипломат.

Он указал, что торговля товарами, попавшими под ограничения против России, была полностью прекращена. Сейчас, как утверждает Барбин, ситуация стабилизировалась.

Ранее стало известно о росте объема взаимной торговли России и Монголии. Сообщалось, что за восемь месяцев 2024 года он вырос на 21 процент.