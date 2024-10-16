Россия стала активнее торговать с соседней страной

Мишустин: в 2024 году объем взаимной торговли России и Монголии вырос на 21 %

За восемь месяцев 2024 года объем взаимной торговли России и Монголии вырос на 21 процент. Об этом на встрече с главой правительства Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

Монголия является стратегическим партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому торгово-экономическое сотрудничество с соседней страной активно развивается.

«Наши многолетние отношения базируются на дружбе, на общей истории и на уважении интересов друг друга. Мы вместе работаем над стратегиями в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства, в гуманитарной сфере», — заявил Мишустин.

Торговый представитель России в Монголии Максим Васильев отметил, что в среднесрочной перспективе двум странам по силу достичь годового товарооборота в пять миллиардов долларов. В 2021-м суммарные объемы двусторонней торговли оценивались в два миллиарда, а по итогам 2022-го — достигли уровня в 2,7 миллиарда, как утверждал спикер монгольского парламента Гомбожавын Занданшатар. По словам Васильева, положительная динамика может продолжиться и в следующие несколько лет.

Ранее Мишустин оценил суммарный товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС, входят Китай, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан). В первой половине 2024-го он увеличился на 5,5 процента год к году. По итогам 2023 года показатель приблизился к рекордной отметке в 30 триллионов рублей. В первой половине 2024-го положительную динамику удалось сохранить, подчеркнул Мишустин.