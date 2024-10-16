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13:43, 16 октября 2024Экономика

Мишустин оценил темпы роста торговли России со странами ШОС

Мишустин: товарооборот России со странами ШОС вырос на 5,5 % в январе-июне

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

По итогам первой половины 2024 года суммарный товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) увеличился на 5,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

Помимо России, в состав ШОС входят Китай, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей в этой организации выступают Афганистан и Монголия.

Мишустин напомнил, что по итогам 2023 года товарооборот России со странами ШОС приблизился к рекордной отметке в 30 триллионов рублей. В первой половине 2024-го положительную динамику удалось сохранить, резюмировал глава правительства.

Ранее глава Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) РФ Антон Алиханов заявил, что по итогам 2023 года товарооборот России со странами ШОС увеличился почти на 25 процентов в сравнении с показателем 2022-го и достиг отметки в 333 миллиарда долларов. Суммарный объем денежных вложений государств-участников объединения в экономику РФ за этот период времени составил примерно 10,2 миллиарда долларов.

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      Анатолий Акулов
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