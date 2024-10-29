Раскрыто число составленных административных дел после народного схода жителей Коркино

В Коркино составили 30 административных дел после народного схода жителей

В Челябинской области правоохранители составили 30 административных дел за нарушение правил дорожного движения и общественного порядка после народного схода жителей Коркино. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

В ведомстве заявили, что более 400 полицейских обеспечивают правопорядок на территории Коркинского муниципального округа. Улицы Коркино усиленно патрулируют наряды полиции.

Стихийные выступления в Коркино начались после расправы над 40-летней таксисткой. На последний вызов женщина приехала к местным цыганам в частный дом. Позднее в Следственном комитете России заявили, что проблема противоправного поведения цыган, проживающих в Коркино, уже давно беспокоит местных жителей, но не решается.

