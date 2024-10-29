Российский пенсионер расправился с укусившей его за пенис возлюбленной

В Тульской области пенсионер-рецидивист убил женщину после укуса за пенис

В Тульской области пожилой мужчина расправился с женщиной из-за укуса за пенис. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 62-летний мужчина отдыхал со своей 41-летней знакомой. После распития спиртных напитков женщина решила доставить удовольствие партнеру, но в процессе случайно укусила его за половой орган. Преступник пришел в ярость и ремнем с металлической пряжкой избил ее по голове и телу. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы.

Подозреваемого задержали.

Ранее сообщалось, что суд приговорил россиянина к пожизненному сроку за расправу над двумя людьми и кражу.