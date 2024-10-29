Швеция выделит Украине пакет военной помощи в размере 63 миллионов евро

Стокгольм выделит Киеву пакет военной помощи в размере 63 миллионов евро, эти деньги будут направлены на укрепление оборонной промышленности Украины. Об этом говорится в сообщении правительственной канцелярии Швеции.

Известно, что 20 миллионов будут направлены на спонсирование производства военной техники напрямую, а 43 миллиона будут потрачены на «ряд многосторонних инициатив по поддержке Украины, в том числе для приобретения ракет для истребителей F-16». «Увеличение производства на Украине укрепляет общую европейскую оборонно-промышленную базу», — резюмировали в канцелярии.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что в настоящий момент вопрос о членстве Украины в Организации Североатлантического договора не стоит. «Вопрос о членстве Украины в НАТО сейчас не стоит, поскольку она находится в состоянии войны», — объяснил глава МО Швеции.