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17:05, 29 октября 2024Силовые структуры

СК начал проверку по делу о вымогательстве денег у семьи российского военнопленного

СК начал проверку дела о вымогательстве 1 миллиона рублей у семьи военнопленного

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи начали проверку по делу о вымогательстве одного миллиона рублей у семьи российского военнопленного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, в СМИ опубликовано обращение родственников военнослужащего, который находится на территории специальной военной операции. В обращении говорится, что бойцы вооруженных формирований Украины вымогают у них один миллион рублей под условием освобождения военного из плена.

Временно исполняющий должность заместителя Председателя СК России — руководителя Главного военного следственного управления генерал-майор юстиции Константин Корпусов поручил организовать прием для получения имеющихся у родственников данных о нахождении в плену российского военнослужащего и установления личностей боевиков вооруженных формирований Украины, вымогающих деньги. Кроме того он поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки и результатах.

Ранее сообщалось, что жительница Курской области рассказала военным следователям об угрозах украинских солдат.

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      Анна Габай
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