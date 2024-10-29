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15:03, 29 октября 2024Мир

У Ватикана появился аниме-маскот

Ватикан создал аниме-маскот девочку Люси в преддверии своего юбилея

Изображение: Vatican Media

Ватикан создал аниме-маскот девочку Люси в преддверии своего юбилея, который будет праздноваться в 2025 году. Об этом сообщает испанский портал RPP.

«В качестве новаторского шага, направленного на обращение к молодому поколению, Ватикан представил Люси — талисман в стиле аниме, который станет радостным лицом предстоящего Святого года Католической церкви в 2025 году (...) Эта дружелюбная фигура носит желтый плащ, грязные ботинки и несет паломнический крест, символизирующий духовное путешествие», — отмечается в материале.

Как уточнил архиепископ Рино Физикелла, целью создания Люси стали усилия Римско-католической церкви по установлению связи с «поп-культурой, столь дорогой нашей молодежи». Помимо празднования юбилея, аниме-маскот станет символом Святого престола на выставке Expo 2025 в Осаке.

Использование подобных изображений и образов Ватиканом является частью более глобального процесса по привлечению молодежи государственными структурами с помощью поп-культуры. В частности, Япония, столкнувшаяся с сокращением населения, пытается решать проблему недобора солдат и офицеров посредством аниме. Например, силы самообороны начали использовать подобный маскот для маркировки боевых машин, что нашло отклик в японском обществе.

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      Максим Габриелян
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