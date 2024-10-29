УК устроила склад в помещении для консьержа в московском доме и поплатилась

В московском доме УК незаконно устроила склад в помещении для консьержа

На северо-западе столицы управляющая компания (УК) одного из многоквартирных домов решила устроить в помещении для консьержа кладовку, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Хранилище появилось в помещении для консьержа дома № 50 на улице Барышиха района Митино. Местные жители пожаловались на склад в Мосжилинспекцию. Они рассказали, что организацию хранилища или служебного помещения представители УК с ними не обсуждали.

Инспекторы установили, что УК не имела документов на помещение, которое использовалось не по назначению — как склад. Сотрудников УК обязали привести подъезд в порядок и не заниматься самоуправством.

Ранее житель дома на Нежинской улице в районе Очаково-Матвеевское решил совместить балкон с кухней и разгневал соседей — те вызвали сотрудников Мосжилинспекции. Сотрудники привлекли владельца недвижимости к административной ответственности и обязали привести квартиру в соответствие технической документации.