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05:14, 29 октября 2024Мир

Украинской делегации помешали убрать микрофон RT на мероприятии в ЮАР. Им напомнили, что они находятся не у себя дома

РИА Новости: украинской делегации в ЮАР запретили прикрыть книгой логотип RT

Фото: Kathrine Heigan / Unsplash

Делегация украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги попросила убрать микрофон телеканала RT на пресс-конференции глав МИД ЮАР и Украины, однако южноафриканская сторона не позволила этого сделать.

Сообщается, что после этого глава внешнеполитического ведомства попробовал поставить перед логотипом RT книгу «CrimealsOurs. History of the Russian Myth» («КрымНаш. История Русского Мифа» — прим. «Ленты.ру»), но и эта попытка потерпела провал. Южноафриканская сторона напомнила, что украинская делегация находится не у себя дома.

Помимо этого, стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамафоса не встретится с Сибигой, прибывшим с визитом в столицу государства Преторию.

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Telegram-каналы RT заблокировали в двух странах

Ранее Telegram-каналы «RT на русском» и «Специально для RT» заблокировали на территории Чехии. Причиной такого решения стало якобы «нарушение местного законодательства». Что именно послужило основанием для блокировки, не уточняется.

Кроме того, мессенджер Telegram заблокировал RT на Украине. «Этот канал недоступен, так как нарушал местное законодательство», — говорится в уведомлении, всплывающем при попытке посетить Telegram-канал RT на территории государства. В RT добавили, что платформа не уточнила, какие именно законы были нарушены телеканалом.

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США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня»

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Позднее США ввели полные блокирующие санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписывающую завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября.

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      Маргарита Пименова
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