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17:31, 29 октября 2024Россия

В Кремле прокомментировали резкое ограничение продажи алкоголя в «самом русском» регионе

Песков об антиалкогольных мерах в Вологодской области: это прерогатива властей

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Кремле прокомментировали антиалкогольную инициативу властей Вологодской области. С пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым пообщались журналисты Shot.

Ранее глава «самого русского» (с наибольшим процентом русских жителей) региона Георгий Филимонов подтвердил ранее появившуюся информацию. С 1 марта 2025-го года купить спиртное на территории Вологодской области можно будет только с 12 до 14 часов.

Песков указал, что принятие подобных мер соответствует принципу федерализма и предусмотрено законодательством. «Это прерогатива региональных властей», — сказал он.

В обоснование инициативы Филимонов указал, что возглавляемый им регион занимает «позорное 71-е место» в федеральном рейтинге трезвости. Он также пожаловался на большое число торгующих алкоголем магазинов, количество которых, по оценке губернатора, увеличилось более чем втрое за четыре года.

ЖЗЛ
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