Spiegel: генсек СДПГ Мирш объявил бывшего канцлера Шредера частью партии

Новый генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш снова объявил бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера частью партии. Об этом сообщает Der Spiegel.

Мирш четко обозначил, что в СДПГ есть место для него. «У нас было два арбитражных дела против Герхарда Шредера. Оба подтвердили, что он не вел себя позорно по отношению к партии. Дело закрыто с юридической точки зрения. (...) Я могу в целом отдать должное его жизненным достижениям, особенно в качестве председателя округа Ганновер, несмотря на то, что у меня принципиально иное мнение о [президенте России Владимире] Путине и нападении на Украину», — сказал Мирш.

Генсек подчеркнул, что партия не должна мыслить категориями черного и белого. Уточняется, что в прошлом году Мирш удостоил Шредера чести быть председателем округа Ганновер, а бывший канцлер пригласил его на частную церемонию по случаю своего 80-летия. При этом, его предшественник Кевин Кюнерт даже не поздравил Шредера.

По словам Мирша, Шредер много сделал для Германии в качестве федерального канцлера, например отказался от войны в Ираке и ядерной программы. «Мы никогда не занимались политикой вместе, но я, как и многие другие, смог развить его работу», — отметил политик.

Ранее Шредер назвал причину, по которой мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле не состоялись. Он заявил, что Киев не мог свободно принимать решения из-за стоявших за ним «более влиятельных кругов».