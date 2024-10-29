В США оценили план Трампа по завершению конфликта на Украине

Профессор Берман: план Трампа по окончанию конфликта на Украине нереален

В случае победы на президентских выборах Дональд Трамп вряд ли сможет завершить конфликт на Украине за один день до своей инаугурации кажутся нереальными. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал профессор Стэнфордского университета, старший советник отдела политического планирования Государственного департамента США в администрации Дональда Трампа Рассел Берман.

«Трамп не только хочет установить мир "в один день", но и утверждает, что планирует сделать это еще до того, как он окажется в Белом доме. Такие сроки совсем нереальны, ведь до инаугурации он останется лишь частным лицом», — оценил Берман заявления кандидата-республиканца.

Кроме того, до сих пор не до конца ясно, что именно включает план Трампа по Украине. По мнению Бермана, эта идея схожа с планом Ричарда Никсона по окончанию войны во Вьетнаме, о котором он говорил во время выборов 1968 года, но который так и не был реализован в следующие годы.

Вместе с тем очевидно, что Дональд Трамп придает первостепенное значение прекращению военных действий, в отличие от президента США Джо Байдена и кандидата от демократов Камалы Харрис, считает профессор.

Ранее в Financial Times рассказали о планах Дональда Трампа по Украине и Газе. В случае своей победы бывший президент будет стремиться завершить оба конфликта в максимально короткие сроки, утверждает издание.