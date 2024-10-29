Верховный суд раскрыл размер налога для физлиц-займодателей

Гражданам, которые выдают займы под проценты, необходимо выплачивать налог не в качестве самозанятых (когда ставка составляет 4-6 процентов), а обычный НДФЛ. Такое решение вынес Верховный суд по иску ООО «Автобаза-М» к инспекции ФНС № 35 по Москве.
Поводом для спора стал займ, предоставленный гендиректором ООО «Автобаза-М» Молодцовым своей компании. Ставка займа в размере 3 миллионов рублей составляла 30 процентов годовых в течение 60 месяцев. В дальнейшем глава фирмы оформил аналогичным образом еще один займ, уже на 1,25 миллиона рублей, сроком на 45 месяцев.
При этом стратегия выплаты налогов за это время несколько раз менялась. На первом этапе общество (в качестве налогового агента главы компании) выплачивало НДФЛ с полученной прибыли. Через некоторое время Молодцов перешел на новую схему: он начал выплачивать налог на профессиональный доход (НПД), а от выплаты НДФЛ отказался.