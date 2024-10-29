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15:41, 29 октября 2024Ценности

Женщина показала свадебное платье за две тысячи рублей и восхитила пользователей сети

Кадр: @monika.mit.k / TikTok

Женщина сэкономила на свадебном платье и восхитила пользователей сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok.

Юзерша с никнеймом @monika.mit.k поделилась видео с церемонии, на которую ее пригласили в качестве гостьи. Так, на размещенных кадрах она предстала в облегающем платье черного цвета, оформленном кружевами и глубоким декольте. При этом автор ролика отметила, что ее образ полностью соответствовал дресс-коду самой свадьбы. «Ситуация: вы заплатили 17 фунтов стерлингов (около двух тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») за свое платье, и никто этого не заметил», — подписала она публикацию, уточнив, что данное изделие она приобрела в интернет-магазине Shein.

Комментаторы, в свою очередь, удивились внешнему виду женщины. «Дело не в платье. Дело в том, как вы его носите», «Ты заставила это платье выглядеть на миллион долларов», «Я подумал, что это Майя Джама. Потрясающе», «Платье было первым, что я заметил», «Мы все заметили, что оно сидит на тебе идеально», — высказывались они.

В сентябре пользовательница сети Бриттани Далена из США перешила бабушкин свадебный наряд и расстроила пользователей сети.

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      Мария Винар
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