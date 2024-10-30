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07:35, 30 октября 2024Экономика

Число удовлетворяющих все потребности российских семей достигло рекорда

В РФ достигло исторического максимума число семей, которым хватает денег на все

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Число семей, которым хватает денег на удовлетворение всех своих потребностей, достигло исторического максимума. О рекордных показателях свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились РИА Новости.

В частности, число домохозяйств в период с апреля по июнь 2024 года составило 4,9 процента. Это значение является максимальным с первого квартала 2016 года, сведения за предыдущие периоды в открытом доступе отсутствуют.

Кроме того, в этот период число семей, которым хватает хватает на все, кроме приобретения автомобиля и недвижимости, достигло 37,4 процента. При этом доля тех, кто испытывает трудности с покупкой товаров длительного пользования, сократилось до 47,6 процента.

В начале октября Росстат сообщил, что все лето безработица в России находилась на исторических минимумах. В августе ее уровень составлял 2,4 процента, а количество нетрудоустроенных граждан оценивали в 1,84 миллиона.

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      Евгений Силаев
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