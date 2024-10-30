Эксперт предупредил об исчерпании банками лимитов по семейной ипотеке

Эксперт Выломов: банки могут вскоре исчерпать лимит по семейной ипотеке

Российские банки в скором времени могут исчерпать лимиты по семейной ипотеке, рассказал РИА Новости гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.

Это приведет к массовому повышению минимального первоначального взноса по программе до 50 процентов, уверен эксперт. Он уточнил, что на крупнейшие российские банки приходится около 85 процентов всего лимита по ипотеке. Так, если россияне планировали взять ипотеку в одном банке, но финансовая организация объявила об окончании приема заявок, потенциальные заемщики будут уходить в другие банки — те в скором времени также исчерпают лимит.

В настоящее время на программу семейной ипотеки наблюдается стабильный спрос. Потенциальные заемщики стремятся как можно быстрее изменить жилищные условия, опасаясь новых изменений выдачи, заявила исполнительный директор риелторской компании «Этажи» Регина Дыдалина.

По итогам 2024 года объемы выдачи жилищных кредитов по льготным программам в России сократятся на 26 процентов, предсказывал ранее институт развития «Дом.РФ». В следующем году спрос на госипотеку просядет почти вдвое по сравнению с 2023-м.