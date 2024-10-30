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19:16, 30 октября 2024Бывший СССР

На Украине сообщили об окружении населенного пункта в ДНР

Боец ВСУ с позывным Мучной: Российская армия окружила Кураховку в ДНР

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российская армия окружила Кураховку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной в Telegram-канале.

Поселок находится на подступах к городу Курахово. Украинский военный пишет, что ВСУ потеряли позиции западнее Кураховки и реки Волчья.

Военный также сообщил, что многие украинские бойцы на этом направлении были взяты в плен.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России вошли в Кураховку. Начался штурм населенного пункта.

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      Алевтина Запольская
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