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13:52, 30 октября 2024Моя страна

Обнаружены способные переписать историю российского города находки

Археологи обнаружили находки, которые могут изменить историю Орла

Фото: Юлий Ахромеев / РИА Новости

Археологи обнаружили находки, которые могут изменить представление о возрасте Орла. Об этом сообщает «Орелтаймс».

В этом сезоне раскопки в районе парка «Орловская крепость» начались 15 сентября и завершатся 30 октября. Руководитель экспедиции, археолог, специалист института археологии РАН Олег Радюш рассказал, что в этом году площадь участка исследования была увеличена в 1,5 раза и составила порядка 350 квадратных метров.

По его словам, были обнаружены древнерусский слой, датируемый примерно второй половиной XI века – началом XIII века, а также порядка 700 вещей разных исторических периодов.

Заместитель директора Среднерусского института управления — филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ» Виктор Ливцов считает, что такие находки могут стать сенсацией. «Данные находки поставили главный вопрос: когда же было образовано городское поселение? Для того чтобы ответить на него, большое внимание уделяется изучению валов», — рассказал он.

Окончательные итоги раскопок будут подведены позднее.

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