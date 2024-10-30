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17:22, 30 октября 2024Экономика

Один российский банк начал выдавать в ДНР и ЛНР ипотеку под 2 процента

ВТБ начал выдавать в ДНР и ЛНР льготную ипотеку под 2 процента

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

С 30 октября 2024 года банк ВТБ начал выдавать льготную ипотеку под два процента в Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Ставка будет держаться на всем сроке договора, который может достигать 30 лет. Заемщики могут приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика. Минимальный размер первого взноса — 10,1 процента от стоимости жилья. Максимальная сумма кредита — шесть миллионов рублей.

В банке назвали качественное жилье одним из насущных вопросов для жителей новых регионов. Льготная ипотека с низкой ставкой запущена, потому что для большинства заемщиков рыночные программы сейчас неподъемны, объяснили там. В ВТБ обещали в будущем открыть выдачу льготной ипотеки в Херсонской и Запорожской областях — как только там стартует жилищное строительство.

Ранее ВТБ объявил о приостановке выдачи семейной ипотеки. В банке рассказали, что в рамках программы был исчерпан денежный лимит.

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      Мария Черкасова
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