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15:39, 30 октября 2024Экономика

В одном российском банке закончилась семейная ипотека

ВТБ с 31 октября приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Банк ВТБ с 31 октября приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания лимита в рамках этой программы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

В финансовой организации отметили, что запись на сделки по семейной ипотеке приостановлена временно. Там добавили, что ранее банк перераспределил значительную часть своего лимита другим игрокам, когда рынок был практически на пороге остановки выдач.

Клиенты с уже одобренными заявками могут получить ипотеку без ограничений. Другим же следует подождать, когда правительство выделит новые лимиты по госпрограмме.

Ранее гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов предупредил, что российские банки в скором времени могут исчерпать лимиты по семейной ипотеке. Это приведет к тому, что минимальный первоначальный взнос по программе может повыситься до 50 процентов.

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      Мария Черкасова
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