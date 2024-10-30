Работающий в российском СИЗО стоматолог пронес наркотики на территорию и был осужден

В Татарстане стоматологу дали 4 года условно за передачу наркотика осужденному

В Татарстане работающий в СИЗО стоматолог получил четыре года лишения свободы условно за то, что пронес на территорию 60 граммов наркотика и передал его пришедшему к нему на прием осужденному. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Врач признан виновным по части 5 статьи 33, части 2 статьи 228 УК РФ («Пособничество в незаконном приобретении, хранении и транспортировке наркотиков»).

Как установил суд, 13 февраля фигурант пронес более 60 граммов наркотика на территорию пенитенциарного учреждения и передал его пришедшему к нему на прием осужденному. Во время осмотра стоматологического кабинета сотрудники СИЗО обнаружили и изъяли запрещенное вещество.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске женщина попыталась передать обвиняемому наркотик через поцелуй прямо в зале суда.