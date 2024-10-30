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12:02, 30 октября 2024Бывший СССР

Раскрыта причина ускорившегося наступления российских войск

Полковник Матвийчук связал проблемы в ВСУ с ускорившимся продвижением ВС РФ

Фото: Nikita Tsitsagi / news.ru / Globallookpress.com

Наступление российских войск заметно ускорилось по ряду направлений из-за проблем в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В частности, он указал на демотивированность военных, а также проблемы с вооружениями.

«Есть такое золотое правило военной науки, что исход войны зависит от возможностей государства обеспечить вооруженные силы всем необходимым. В том числе, людьми. А значительная часть контингента в ВСУ сейчас демотированная, пожилая, не способная выполнять те же функции, что выполняли молодые люди в 2022 году, — объяснил военный. — Мы видим, как сейчас людей забирают на войну: человек вышел в магазин за продуктами, а его поймали. Естественно, что они деморализованы».

Другая проблема, на которую указал Матвийчук, — это утрата возможности пополнения запасов вооружений за счет собственных ресурсов. По его словам, все, что имеет сейчас армия Украины, — это оружие и боеприпасы западного производства, которые поступают нерегулярно.

Как считает полковник, президент Украины Владимир Зеленский совершил ряд неверных шагов. Речь идет о безрезультатном вторжении в Курскую область, а также ухудшение отношений с Польшей.

«Из-за этого прилив новых сил из числа наемников заметно сократился, — сказал Матвийчук. — Ну и, конечно, в Российской армии возросло мастерство командиров, военнослужащих. Все это в сумме привело к тому, что противник несет потери, продвижение стало более быстрым».

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Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что для украинских войск фронт «скукоживается» и подразделения вынуждены продолжать отходить. Он объяснил, что стратегия российских военных заключается в постепенном «выдавливании» украинских бойцов с занимаемых оборонительных укреплений.

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