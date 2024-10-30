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20:32, 30 октября 2024Моя страна

Раскрыты планы россиян на новогоднюю ночь

56 процентов россиян планируют провести новогоднюю ночь дома или на даче

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Большинство россиян (56 процентов) планируют провести новогоднюю ночь дома или на даче. Такие данные раскрыли эксперты онлайн-сервиса путешествий MTC Travel, исследование поступило в редакцию «Ленты.ру».

В ходе опроса также выяснилось, что 12 процентов россиян хотят встретить праздник в гостях, а 6 процентов респондентов хотят арендовать номер в городском отеле или в гостинице на природе в своем регионе.

Среди тех, кто планирует отправиться в путешествие на Новый год, большинство (86 процентов) отдают предпочтение внутреннему туризму. Из них 33 процента готовы потратить на поездку от 50 до 100 тысяч рублей на человека, а 29 процентов — от 30 до 50 тысяч рублей на человека.

Ранее представители туроператора Алеан сообщили, что самым популярным городом для семейного отдыха на новогодние каникулы стал Сочи. Аналитики отметили, что на курорт приходится 55 процентов бронирований. При этом спросом пользуются объекты как на Красной Поляне, так и у моря, например, в Адлерском и Имеретинском районах.

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      Марк Успенский
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