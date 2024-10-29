Назван самый популярный город для отдыха на Новый год с семьей

Туроператор Алеан: 55 процентов бронирований на Новый год приходится на Сочи

Самым популярным городом для семейного отдыха на новогодние каникулы оказался курорт Сочи. Об этом стало известно из исследований туроператора Алеан, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, на Сочи приходится 55 процентов бронирований, сделанных семейными туристами на Новый год. При этом спросом пользуются объекты как на Красной Поляне, так и у моря, например, в Адлерском и Имеретинском районах.

«21 процент семейных туристов проведут часть новогодних каникул в горах, часть на побережье. Не более 5 процентов семей с детьми на сегодняшний день выбрали размещение в отелях Имеретинки и Адлера, при этом планируют ездить кататься в горы», — рассказывает коммерческий директор Алеан Оксана Булах.

При этом на втором и третьем местах по популярности оказались Москва (16 процентов бронирований) и Санкт-Петербург (7 процентов), а замыкают пятерку лидеров Казань и Карелия.

Ранее власти Сочи спрогнозировали 90-процентную загрузку отелей на зимний период. Кроме того, по словам мэра города-курорта Андрея Прошунина, в ноябре в городе откроются около 30 зимних пляжей, а в декабре откроется 170 километров горнолыжных трасс.