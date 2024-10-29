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17:33, 29 октября 2024Путешествия

Назван самый популярный город для отдыха на Новый год с семьей

Туроператор Алеан: 55 процентов бронирований на Новый год приходится на Сочи

Фото: Дмитрий Норов / Коммерсантъ

Самым популярным городом для семейного отдыха на новогодние каникулы оказался курорт Сочи. Об этом стало известно из исследований туроператора Алеан, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, на Сочи приходится 55 процентов бронирований, сделанных семейными туристами на Новый год. При этом спросом пользуются объекты как на Красной Поляне, так и у моря, например, в Адлерском и Имеретинском районах.

«21 процент семейных туристов проведут часть новогодних каникул в горах, часть на побережье. Не более 5 процентов семей с детьми на сегодняшний день выбрали размещение в отелях Имеретинки и Адлера, при этом планируют ездить кататься в горы», — рассказывает коммерческий директор Алеан Оксана Булах.

При этом на втором и третьем местах по популярности оказались Москва (16 процентов бронирований) и Санкт-Петербург (7 процентов), а замыкают пятерку лидеров Казань и Карелия.

Ранее власти Сочи спрогнозировали 90-процентную загрузку отелей на зимний период. Кроме того, по словам мэра города-курорта Андрея Прошунина, в ноябре в городе откроются около 30 зимних пляжей, а в декабре откроется 170 километров горнолыжных трасс.

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      Марк Успенский
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