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13:44, 4 октября 2024Моя страна

Главному курорту богачей России спрогнозировали 90-процентную загрузку отелей на Новый год

В Сочи спрогнозировали загрузку отелей на зиму до 90 процентов

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Власти Сочи спрогнозировали 90-процентную загрузку отелей на зимний период. Об этом сообщил мэр главного российского курорта богачей Андрей Прошунин, передает «Интерфакс».

«На новогодние праздники гостиницы забронированы уже на 40 процентов, а ближе к датам загрузка будет уже более 90 процентов», — заявил он.

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Более того, по словам высокопоставленного чиновника, в ноябре в городе откроются около 30 зимних пляжей. «В декабре откроется 170 километров горнолыжных трасс, — добавил он. — За новыми впечатлениями можно отправиться на экскурсии по 50 объектам турпоказа».

Прошунин также отметил, что зимой жителей и гостей Сочи ждет насыщенный событийный календарь. «В этом году идем на новый исторический рекорд турпотока», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Сочи стал главным отечественным курортом для богатых россиян. Из-за увеличения стоимости зарубежного отдыха и санкционных ограничений россияне стали активнее ездить в этот город, а также вкладываться в недвижимость, в том числе туристическую.

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      Фариза Бацазова
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