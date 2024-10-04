Главному курорту богачей России спрогнозировали 90-процентную загрузку отелей на Новый год

В Сочи спрогнозировали загрузку отелей на зиму до 90 процентов

Власти Сочи спрогнозировали 90-процентную загрузку отелей на зимний период. Об этом сообщил мэр главного российского курорта богачей Андрей Прошунин, передает «Интерфакс».

«На новогодние праздники гостиницы забронированы уже на 40 процентов, а ближе к датам загрузка будет уже более 90 процентов», — заявил он.

Более того, по словам высокопоставленного чиновника, в ноябре в городе откроются около 30 зимних пляжей. «В декабре откроется 170 километров горнолыжных трасс, — добавил он. — За новыми впечатлениями можно отправиться на экскурсии по 50 объектам турпоказа».

Прошунин также отметил, что зимой жителей и гостей Сочи ждет насыщенный событийный календарь. «В этом году идем на новый исторический рекорд турпотока», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Сочи стал главным отечественным курортом для богатых россиян. Из-за увеличения стоимости зарубежного отдыха и санкционных ограничений россияне стали активнее ездить в этот город, а также вкладываться в недвижимость, в том числе туристическую.