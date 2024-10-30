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07:01, 30 октября 2024Экономика

Россияне задумались о переезде из-за плохого воздуха

Forma: почти 67 % россиян готовы переехать из-за плохой экологии

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Около 67 процентов россиян стали задумываться о переезде и смене места жительства из-за плохой экологии. Об этом говорится в исследовании московского девелопера Forma. Копия материала есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Основная проблема, по мнению горожан, загрязнение воздуха. Почти каждого четвертого респондента (23 процента) волнует сбор и утилизация отходов. Плохое качество воды волнует 13 процентов граждан. В целом почти половина участников опроса (46 процентов) видят серьезные экологические проблемы в своем городе, а 7 процентов крайне обеспокоены их влиянием на здоровье.

Сейчас пятая часть всех опрошенных заявила, что инфраструктура их ЖК никак не приспособлена для экологического образа жизни, в то время как 68 процентов сказали, что ее можно значительно улучшить. Для 18 процентов респондентов также важно улучшить качество уборки дома и придомовых территорий. При этом для 17 процентов актуально развить систему раздельного сбора мусора.

Среди жителей городов растет осознанность. Так 73,5 процента опрошенных отметили, что за последние годы стали более ответственно относится экологическим проблемам. Более половины (52 процента) стараются следовать экологичному образу жизни, а 8 процентов активно его ведут.

Особое внимание сегодня жители уделяют экономии ресурсов: воды и электроэнергии. Эту эко-привычку можно встретить у 35,6 процента респондентов. Занимаются раздельным сбором мусора 15 процентов, а 11 процентов следуют концепции осознанного потребления.

Опрос проводился среди пользователей социальных сетей в возрасте от 21 года со всех регионов страны. В нем приняли участие порядка тысячи человек.

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      Платон Щукин
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