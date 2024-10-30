Российские войска нарушили логистику ВСУ в Часовом Яре

ТАСС: ВС России нарушили логистику ВСУ в северной и южной частях Часова Яра

Российские войска нарушили логистику и снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре. Об этом со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщает ТАСС.

«В северной и южной частях Часова Яра логистика противника претерпевает некоторые катаклизмы. Ее попросту отрезают», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.

Отмечается, что Вооруженные силы России берут под контроль как крупные трассы, ведущие в город, так и небольшие проселочные дороги.

Ранее источник агентства в силовых структурах сообщил, что ВСУ покинули позиции в восточной части Курахово. Украинские подразделения отступают со своих позиций, оставляя раненых и оружие.