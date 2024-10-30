69-я параллель
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15:33, 30 октября 202469-я параллель

Пассажирский лайнер получил уникальный дизайн в честь хоккейной команды «Норильск»

Борт NordStar получил уникальную ливрею в честь хоккейной команды «Норильск»

Фото: пресс-служба ХК «Норильск»

Борт NordStar RA-73255 получил уникальную ливрею в честь хоккейной команды «Норильск». О новом дизайне самолета российской компании «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе клуба.

Сообщается, что дизайн пассажирского лайнера содержит клубные цвета — белый, синий и голубой, а также логотип клуба «Норильск» и изображение северного медведя, который является талисманом команды. Также на ливрее присутствует орнамент, выполненный в стиле народных мотивов.

Отмечается, что борт NordStar будет выполнять регулярные рейсы, а первыми пассажирами самолета с новым дизайном стали хоккеисты клуба, возвращавшиеся с игры в Нижнем Новгороде.

«Ливрея самолета, посвященная ХК "Норильск", выводит наше сотрудничество с NordStar на новый уровень. Благодарю руководство авиакомпании за трепетное внимание к нашему клубу и за столь впечатляющую акцию», — прокомментировал новый дизайн самолета компании гендиректор клуба Евгений Никитин.

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Норильск» по-особенному отметил свою первую годовщину во Всероссийской хоккейной лиге. Он разгромил со счетом 5:2 «Магнитку» — новый клуб, служащий кузницей кадров для титулованной магнитогорской команды «Металлург» из Континентальной хоккейной лиги.

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      Марк Леонов
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