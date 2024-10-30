Украинская шпионка получила 11 лет за передачу ВСУ данных о российских военных

В Белгороде суд приговорил украинку к 11 годам за шпионаж по заданию ВСУ

Белгородский суд приговорил украинку к 11 годам за передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) данных о российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

Суд приговорил ее по статье 276 («Шпионаж») Уголовного кодекса РФ.

По данным ведомства, осужденная временно проживала в Белгороде, где собирала и передавала кураторам информацию о местонахождении российских войск. Общение с представителями ВСУ она осуществляла через мессенджер. Переданные ею данные могли быть использованы противником против безопасности страны.

Ранее сообщалось, что задержание шпионившей для украинских спецслужб жительницы Донецкой народной республики попало на видео.