Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:55, 30 октября 2024Путешествия

В аэропорту Москвы ввели ограничения на полеты в целях безопасности

Росавиация: в Шереметьево утром ввели ограничения на полеты в целях безопасности

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

В московском аэропорту Шереметьево утром в среду, 30 октября, ввели временные ограничения на полеты в целях безопасности. Об этом агентству РИА Новости заявили в Росавиации.

«Воздушная гавань с 04.37 до 05.20 мск не принимала и не отправляла авиарейсы», — говорится в сообщении. По данным ведомства, в этот период «уходов» самолетов на запасные аэродромы не было.

Более того, в Росавиации подчеркнули, что экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы столичной авиагавани приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, поскольку это главный приоритет.

Ранее 20 октября в международном аэропорту Казани ввели план ковер. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      В Южной Корее раскрыли возможные боевые позиции якобы прибывших на Украину войск КНДР

      В России рассказали о преимуществах системы «Глаз/Гроза» в зоне СВО

      В Москве ДТП с участием семи автомобилей попало на видео

      Раскрыта попадающая под налог сумма дохода от вкладов

      Россияне сдали квартиру наркоторговцам и стали вымогать у них деньги за молчание

      В аэропорту Москвы ввели ограничения на полеты в целях безопасности

      Названы способы помочь питомцу привыкнуть к новому жилью

      В Эстонии допустили закупку беспилотников на Украине

      На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Херсонской области

      58-летняя Сальма Хайек снялась в бикини на яхте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше