В аэропорту Москвы ввели ограничения на полеты в целях безопасности

Росавиация: в Шереметьево утром ввели ограничения на полеты в целях безопасности

В московском аэропорту Шереметьево утром в среду, 30 октября, ввели временные ограничения на полеты в целях безопасности. Об этом агентству РИА Новости заявили в Росавиации.

«Воздушная гавань с 04.37 до 05.20 мск не принимала и не отправляла авиарейсы», — говорится в сообщении. По данным ведомства, в этот период «уходов» самолетов на запасные аэродромы не было.

Более того, в Росавиации подчеркнули, что экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы столичной авиагавани приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, поскольку это главный приоритет.

Ранее 20 октября в международном аэропорту Казани ввели план ковер. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов.