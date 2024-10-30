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14:14, 30 октября 2024Бывший СССР

В Харьковской области объяснили военное значение Кругляковки

Ганчев: контроль ВС России над Кругляковкой нарушит логистику ВСУ

Фото: Efrem Lukatsky / AP Photo

Контроль российских войск над Круглянкой в Харьковской области нарушит логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на некоторых участках фронта. Военное значение населенного пункта объяснил в Telegram глава Харьковской гражданско-военной администрации (ГВА) Виталий Ганчев.

«Взятие Кругляковки означает перекрытие одного из важных транзитных путей снабжения противника. Путь на правый берег реки Оскол в этом районе для нашего врага теперь закрыт», — заявил он.

Ганчев добавил, что российские войска продолжают успешно наступать на купянском направлении.

Ранее стало известно об активном наступлении российских войск в районе Купянска. На юге от населенного пункта завязались ожесточенные бои.

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      Глеб Палехов
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