Ганчев: контроль ВС России над Кругляковкой нарушит логистику ВСУ

Контроль российских войск над Круглянкой в Харьковской области нарушит логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на некоторых участках фронта. Военное значение населенного пункта объяснил в Telegram глава Харьковской гражданско-военной администрации (ГВА) Виталий Ганчев.

«Взятие Кругляковки означает перекрытие одного из важных транзитных путей снабжения противника. Путь на правый берег реки Оскол в этом районе для нашего врага теперь закрыт», — заявил он.

Ганчев добавил, что российские войска продолжают успешно наступать на купянском направлении.

Ранее стало известно об активном наступлении российских войск в районе Купянска. На юге от населенного пункта завязались ожесточенные бои.

