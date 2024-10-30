Стало известно об активном наступлении армии России в районе Купянска

Вооруженные силы (ВС) России активно наступают в районе Купянска. Об этом стало известно Telegram-каналу «Иди и смотри».
Армия России продвигается на купянском направлении. Уточняется, что наступление проходит к югу от Купянска. «Идут ожесточенные бои», — отмечает Telegram-канал.
Со стороны Вооруженных сил Украины для сдерживания наступления используются дроны, пишет «Иди и смотри».
Ранее в Верховной Раде Украины признали вхождение российских войск в Купянск. Кроме того, там отметили необходимость подготовки круговой обороны Павлограда и Изюма.