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11:48, 30 октября 2024Бывший СССР

Стало известно об активном наступлении армии России в районе Купянска

«Иди и смотри»: ВС России активно наступают в районе Купянска

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вооруженные силы (ВС) России активно наступают в районе Купянска. Об этом стало известно Telegram-каналу «Иди и смотри».

Армия России продвигается на купянском направлении. Уточняется, что наступление проходит к югу от Купянска. «Идут ожесточенные бои», — отмечает Telegram-канал.

Со стороны Вооруженных сил Украины для сдерживания наступления используются дроны, пишет «Иди и смотри».

Ранее в Верховной Раде Украины признали вхождение российских войск в Купянск. Кроме того, там отметили необходимость подготовки круговой обороны Павлограда и Изюма.

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      Алевтина Запольская
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