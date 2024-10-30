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19:32, 30 октября 2024Силовые структуры

В России женщина-профессор лишилась 11 миллионов рублей из-за звонка мошенников

В Чебоксарах профессор перевела мошенникам 11 млн рублей из-за «взлома» Госуслуг

Фото: freepik

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении неизвестных, которые позвонили женщине-профессору из Чебоксар и убедили перевести им более 11 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по Чувашии.

По данным ведомства, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию 28 октября. По ее словам, около месяца назад неизвестные связались с ней через мессенджер и попросили продиктовать номер из сообщения, чтобы продлить договор пользования абонентским номером.

После этого с женщиной поочередно связались «работница портала государственных услуг», «сотрудник Центробанка» и «сотрудник ФСБ» — они убедили потерпевшую перевести свыше 11 миллионов рублей на якобы безопасный счет, так как ее аккаунт на Госуслугах был взломан. Профессора убедили обратиться в полицию знакомые, которые заметили изменение поведения женщины и отсутствие у нее машины.

Ранее столичная прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 26-летнего жителя, который общался с пользовательницами приложения для знакомств, брал у них деньги в долг и пропадал.

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