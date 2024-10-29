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20:56, 29 октября 2024Силовые структуры

Афериста с сайта знакомств осудят за обман россиянок

В Москве пройдет суд над аферистом с сайта знакомств за обман женщин

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

В Москве прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, который общался с пользовательницами приложения для знакомств и под разными предлогами брал у них деньги в долг, а потом пропадал. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

По делу афериста проходят четыре пострадавшие. По версии следствия, одна из них перевела обвиняемому 11 тысяч рублей, а затем, поверив в рассказ о сломавшемся телефоне, отдала ему на время свой гаджет стоимостью более 66 тысяч рублей. После этого мужчина перестал с ней общаться.

Еще одна пострадавшая давала злоумышленнику в долг разные суммы, а также купила ему телефон и ноутбук. В результате москвичка потеряла более 160 тысяч рублей. Следующей доверчивой даме фигурант рассказал о финансовых трудностях и проблемах со здоровьем. В итоге получил от нее 9,5 тысячи рублей, которые потратил на личные нужды.

Четвертая жертва перевела мошеннику более 75 тысяч рублей якобы для совместной поездки в другую страну. Она также купила новому знакомому электронные часы за 90 тысяч рублей и давала деньги на такси. В один из дней мужчина похитил телефон из ее квартиры и заблокировал во всех социальных сетях.

Ранее эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили о способах мошенничества на сайтах знакомств. В частности, специалисты предупредили, что мошенники часто просят внести за них залог или предлагают бесплатно обучиться новой схеме заработка.

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