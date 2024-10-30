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11:29, 30 октября 2024Россия

В российском городе стриптизерш заставили надеть кокошники после приезда мэра

Mash: в Челябинске стриптизерш заставили надеть кокошники после приезда мэра

Фото: Irina Borsuchenko / Shutterstock / Fotodom

В Челябинске стриптизерш одного из ночных клубов заставили надеть кокошники после приезда в заведение нового мэра Алексея Лошкина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По сведениям российского издания, градоначальник обратил внимание на рекламную вывеску заведения, на которой красовались полуголые девушки. Лошкин дал распоряжение выдать сотрудницам длинные юбки. По его мнению, откровенные образы танцовщиц могут вызвать негативную реакцию у гостей города.

Владельцы клуба выполнили просьбу мэра и выдали сотрудницам сарафаны и кокошники.

По информации Mash, заведение располагается в 100 метрах от здания, где в начале ноября состоится «Русский экономический форум».

Ранее сообщалось, что Лошкин возмутился изображением галогеновых женщин в Челябинске. Он пояснил, что мимо клуба с сомнительным дизайном могут проходить дети.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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