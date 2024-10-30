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05:37, 30 октября 2024Силовые структуры

В российском регионе осужденные починили пенсионерке баню

В Пермском крае осужденные отремонтировали пенсионерке баню

Фото: Freepik

В Гремячинске Пермского края осужденные при ИК-10 починили пенсионерке баню. Об этом сообщается в официальном сообществе ГУФСИН России по Пермскому краю «ВКонтакте».

Отмечается, что женщина обратилась в отдел соцзащиты и написала заявление на помощь в ремонте. Ей необходимо было заменить полы и обновить тротуар.

В публикации уточняется, что осужденные оказывают помощь пенсионерке с мая. Они выезжали к подопечной более десяти раз — ремонтировали крышу, разбирали старые сараи и чинили свет в коридоре.

В рамках соглашения о сотрудничестве между исправительной колониейи администрацией округа в городе работает отряд волонтеров «Добро».

Вечером 25 октября шестеро осужденных сбежали из колонии через 65-метровый подкоп. Все беглецы — выходцы из Средней Азии. Пятерых из них удалось задержать и допросить. Возбуждено уголовное дело.

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      Юлия Мискевич
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