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02:01, 30 октября 2024Из жизни

Воспитательницы изнасиловали несовершеннолетних заключенных и забеременели от них

В Канаде воспитательницы совратили малолетних преступников и забеременели от них

Фото: Ivanoh Demers / Radio-Canada

В канадском городе Монреаль девять сотрудниц реабилитационного центра для малолетних преступников обвинили в совращении подопечных. Об этом пишет La Presse.

В центре содержатся несовершеннолетние, осужденные за убийства, наркоторговлю, применение огнестрельного оружия и сутенерскую деятельность. В ходе внутреннего расследования удалось установить, что воспитательницы совратили как минимум пятерых подростков. Женщины закрывались с подопечными в ванных комнатах, где занимались с ними сексом.

Всех сотрудниц, вовлеченных в изнасилования, уволили или отстранили. Известно, что одна из них родила от заключенного ребенка. Предполагается, что другая воспитательница могла забеременеть от 15-летнего преступника. Следствие выяснило, что сотрудницы проносили подопечным наркотики, электронные сигареты и мобильные телефоны.

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«Наша миссия состоит в том, чтобы помогать молодым людям, а не причинять им вред», — заявил представитель профсоюза реабилитационного центра.

Ранее сообщалось, что в Великобритании надзирательница тюрьмы попала за решетку из-за того, что обменивалась любовными письмами с заключенным. Хотя в суде женщина заявила, что в тот момент была уязвима и не находилась в здравом уме, ее приговорили к четырем месяцам лишения свободы.

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      Юлия Юткина
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