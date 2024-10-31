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21:22, 31 октября 2024Экономика

В Москве появятся новые элитные районы

Негинский: Шаболовка станет новым элитным районом Москвы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Михаил Гребенщиков / Коммерсантъ

В будущем в Москве могут появиться несколько новых элитных районов. О локациях, где со временем появится больше дорогого жилья, «Ленте.ру» рассказал основатель компании «Бюро Негинского» Андрей Негинский.

По словам эксперта, одной из интереснейших локаций является Шаболовка и все, что находится рядом с ней. Уже сейчас элитные застройщики рассматривают район для реализации новых проектов. Негинский также отметил район Южного Порта, где развитие инфраструктуры в ближайшие десять лет позволит людям работать, отдыхать и комфортно жить.

Эксперт добавил, что власти столицы планируют сделать Москву городом с множеством центров притяжения, а не только историческим центром. «Новейшая история Москвы уже показывает нам то, как будет развиваться город и как власти в Москве планируют сделать те или иные районы элитными. К примеру, возьмем Москва-Сити в девяностых годах — эта локация никому не казалось элитной», — напомнил Негинский.

Ранее москвичам рассказали, как будут выглядеть столичные дома в будущем. Эксперты считают, что строительство станет более экологичным.

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