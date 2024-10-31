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11:27, 31 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ сообщили о фактической потере Кураховки

Лейтенант ВСУ Алекс: армия России фактически заняла Кураховку

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Армия России «фактически заняла Кураховку» в Донецкой народной республике (ДНР) Об этом сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

Карта украинского аналитического проекта Deep State подтверждает существенное продвижение российских войск на этом участке и полный захват соседнего Зоряного. По Кураховке сообщается, что половина поселка находится в серой зоне, которая растянута вплоть до Ильинки.

Ранее стало известно о риске попадания в «котел» группировки ВСУ в Горняке и Кураховке. Сообщается, что активные штурмовые действия поставили ВСУ в затруднительное положение в этом регионе, создав угрозу котла.

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      Илья Таксюр
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