Лейтенант ВСУ Алекс: армия России фактически заняла Кураховку

Армия России «фактически заняла Кураховку» в Донецкой народной республике (ДНР) Об этом сообщил лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

Карта украинского аналитического проекта Deep State подтверждает существенное продвижение российских войск на этом участке и полный захват соседнего Зоряного. По Кураховке сообщается, что половина поселка находится в серой зоне, которая растянута вплоть до Ильинки.

Ранее стало известно о риске попадания в «котел» группировки ВСУ в Горняке и Кураховке. Сообщается, что активные штурмовые действия поставили ВСУ в затруднительное положение в этом регионе, создав угрозу котла.