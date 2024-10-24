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14:04, 24 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о риске попадания в «котел» группировки ВСУ в Горняке и Кураховке

ТАСС: ВСУ в Горняке и Кураховке в ДНР рискуют попасть в «котел»

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горняке и Кураховке на красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) рискует попасть в «котел». Об этом сообщили в силовых структурах, передает ТАСС.

Сообщается, что Горняк и Кураховка находятся в полукольце, а подъездные дороги к ним практически полностью обстреливаются российскими войсками.

«Активные штурмовые действия российских войск поставили в затруднительное положение группировку противника как минимум в двух населенных пунктах — Горняк и Кураховка. На этом участке фронта для ВСУ существует реальная угроза котла», — сообщил источник агентства.

Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко допустил, что украинская армия может попасть в «котел» между населенными пунктами Кураховка и Горняк. Он добавил, что на некоторых направлениях складывается критическая обстановка для ВСУ.

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      Илья Таксюр
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