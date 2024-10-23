Генерал ВСУ допустил попадание украинских войск в «котел» в ДНР

Генерал ВСУ Романенко: украинские войска могут попасть в «котел» в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попасть в «котел» между населенными пунктами Кураховка и Горняк в Донецкой народной республике (ДНР). Это допустил экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает РИА Новости.

«Это две клешни, которые нацелены на то, чтобы замкнуть и превратить это в котел», — сказал он.

По его оценке, обстановка в ДНР для ВСУ является тяжелой, а на отдельных направлениях — критической. Как объяснил Романенко, складывается ситуация к очередному продвижению Вооруженных сил России (ВС РФ).

Ранее на Украине заявили о продвижении ВС РФ на нескольких направлениях. Уточнялось, что под контроль российских военных перешли восточные окраины Селидово. Кроме того, наблюдается продвижение к западу от Цукурино и к востоку от Курахово в район населенных пунктов Новодмитровка и Зоряное.