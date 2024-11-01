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13:51, 1 ноября 2024Россия

20-летняя россиянка закрутила роман с восьмиклассником и поплатилась

В Петербурге девушка забеременела от восьмиклассника и попала под статью
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге 20-летняя девушка закрутила роман с восьмиклассником и поплатилась. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, россиянка забеременела после интрижки со школьником и попала под уголовную статью о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет. При каких обстоятельствах она познакомилась с учащимся, неизвестно.

«Фонтанка» разузнала, что в прошлом девушка была судима за кражу и вандализм. Друзья характеризуют ее как «скинхедку», судя по тому, как она записана у других абонентов в телефонах, будущая мать очень любвеобильна.

До этого сообщалось, что в Пензе 22-летняя учительница гимназии вступила в интимные отношения с 15-летним учеником и стала жертвой шантажа.

Россиянка два месяца встречалась с подростком, однако после этого он стал требовать у нее миллион рублей за молчание. Кроме того, с учительницей связалась мать юноши: она попросила 250 тысяч рублей за сохранение тайны.

ЖЗЛ
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