Американист Дудаков заявил о небольшом преимуществе Трампа перед началом выборов

За несколько дней до начала президентских выборов в США сложно выделить явное преимущество какого-либо из претендентов на должность главы государства, считает политолог, американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о шансах кандидатов Дональда Трампа и Камалы Харрис.

На текущий момент мы не наблюдаем каких-то особых изменений в ходе этой президентской гонки, ситуация примерно та же, что одну-две недели назад Малек Дудаков политолог, американист

«У Трампа сохраняется преимущество во всех семи ключевых колеблющихся Штатов, хотя последние несколько опросов по Мичигану и по Висконсину показывают, что пытается вернуть инициативу Камала Харрис. Тем не менее и у одного, и у другого кандидата преимущество крайне небольшое, в пределах 0,3 - 0,7 процента, то есть это статпогрешность, поэтому это не гарантирует победу Трампа в этих ключевых штатах или Харрис, где у нее может быть какое-то небольшое шаткое преимущество. Плюс так же нужно понимать, что опросы опросами, электоральные модели электоральными моделями, они часто ошибаются», — сказал он.

При этом, судя по раннему голосованию, предварительно есть небольшой отрыв у республиканцев. Однако американист считает, что ситуация может измениться в любую сторону.

«Сейчас мы наблюдаем во многом беспрецедентную ситуацию, когда у республиканцев имеется преимущество в рамках этого раннего голосования — то, чего обычно у них нет, потому что большинство республиканских избирателей, как правило, голосуют в сам день выборов. Но прямо сейчас в рамках раннего голосования они обходят с небольшим отрывом демократов в Неваде, Аризоне, Джорджии и Северной Каролине. Это может очень негативные последствия иметь для Харрис, если им не удастся это преимущество нивелировать ближе ко дню выборов, потому что в день выборов тоже будет больше республиканцев голосовать, чем демократов. При этом в штатах среднего запада, особенно в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане мы видим, что у демократов преимущество имеется, но оно не такое большое, как было четыре года назад, поэтому здесь тоже могут быть проблемы», — объяснил политолог.

Это довольно тревожный звоночек для штаба Харрис, который, возможно, может означать, что у нее позиции не такие крепкие, как были у [действующего президента США Джо] Байдена в 2020 году. Но это не значит, что ее стоит списывать со счетов, потому что в принципе любой расклад возможен, но прямо сейчас в моменте кажется, что все-таки небольшое преимущество имеется у Трампа, чуть больше у него шансов на победу, чем у Харрис Малек Дудаков политолог, американист

Выборы президента США намечены на 5 ноября. От республиканцев на пост выдвигается экс-президент Дональд Трамп, а от демократов — вице-президент Камала Харрис, которая сменила в гонке Джо Байдена.

26 октября американская газета The Washington Post впервые за 36 лет отказалась поддерживать кого-либо из кандидатов на выборах президента в США.