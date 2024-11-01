Белый дом изменил стенограмму назвавшего сторонников Трампа «мусором» Байдена

Белый дом изменил стенограмму речи Байдена о мусорных сторонниках Трампа

Белый дом внес изменения в официальную стенограмму речи президента США Джо Байдена, где он назвал сторонников Дональда Трампа «мусором». Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Associated Press.

Утверждается, что из расшифровки Байдена от 29 октября следует, что президент сказал: «единственный плавающий мусор, который я вижу, — это его сторонники — его — его демонизация латиноамериканцев недопустима, это не по-американски». Однако в опубликованной пресс-службой стенограмме слово «сторонники» заменено на «сторонника».

По словам источников, это сделано для того, чтобы Байден впоследствии мог сказать, что он имел ввиду не всех сторонников, а только одного последователя Трампа — Тони Хинчклиффа. Он известен неудачной шуткой о «плавучем мусорном острове» Пуэрто-Рико.

Ранее Дональд Трамп прокатился на мусоровозе. Таким образом политик отреагировал на слова действующего главы государства Джо Байдена о том, что сторонники Трампа являются «мусором».