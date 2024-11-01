Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:58, 1 ноября 2024Мир

Белый дом изменил стенограмму назвавшего сторонников Трампа «мусором» Байдена

Белый дом изменил стенограмму речи Байдена о мусорных сторонниках Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bonnie Cash / Consolidated News Photos / Global Look Press

Белый дом внес изменения в официальную стенограмму речи президента США Джо Байдена, где он назвал сторонников Дональда Трампа «мусором». Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Associated Press.

Утверждается, что из расшифровки Байдена от 29 октября следует, что президент сказал: «единственный плавающий мусор, который я вижу, — это его сторонники — его — его демонизация латиноамериканцев недопустима, это не по-американски». Однако в опубликованной пресс-службой стенограмме слово «сторонники» заменено на «сторонника».

По словам источников, это сделано для того, чтобы Байден впоследствии мог сказать, что он имел ввиду не всех сторонников, а только одного последователя Трампа — Тони Хинчклиффа. Он известен неудачной шуткой о «плавучем мусорном острове» Пуэрто-Рико.

Ранее Дональд Трамп прокатился на мусоровозе. Таким образом политик отреагировал на слова действующего главы государства Джо Байдена о том, что сторонники Трампа являются «мусором».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Все больше украинцев решаются на переезд в Россию. Как на это реагирует Зеленский?

      ВВС Израиля более двух часов обстреливали пригород Бейрута

      Пленный рассказал о вербовке заключенных в ВСУ под угрозой пыток

      Страны ЛАГ призвали ООН отреагировать на запрет Израилем БАПОР

      В Хабаровске ФСБ поймала работавшего на разведку Украины местного жителя

      Парень показал загадочную посылку от неизвестного и напугал пользователей сети

      В России захотели запретить отзывы с фотографиями детей на маркетплейсах

      Белый дом изменил стенограмму назвавшего сторонников Трампа «мусором» Байдена

      В США рассказали об одном из самых крупных успехов России на СВО

      Во Франции заявили о подготовке ЕС к масштабной войне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше